ونال "انا لا احب هذا"(من اينو دوست ندارم) للمخرج جواد دارايي جائزة افضل فيلم قصير كما فاز "الخمول"(كرختي) للمخرج ميلاد جرموز بجائزة افضل اخراج بينما حصل "المهد"(كهواره) للمخرج زانيار لطفي على جائزة افضل فيلم في فئة الاطفال.

وانطلقت فعاليات المهرجان بنسخته الرابعة في الاول من سبتمبر الجاري واستمرت حتى الخامس عشر منه في مدينة جايبور الهندية.

وتنافس في المهرجان افلام قصيرة لا تتجاوز العشرين دقيقة وأهدي جوائزه في اقسام : افضل اخراج وافضل تصوير وافضل ممثل وافضل ممثلة وافضل فيلم بمضمون اجتماعي وافضل فيلم بمضمون البيئة وافضل فيلم نسائي وافضل فيلم للسينمائيين الشباب.