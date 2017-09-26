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رقم الخبر: 203479 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: ثقافة وفن  
الاعلان عن قائمة ممثلي "سيدة العمارة"

الاعلان عن قائمة ممثلي "سيدة العمارة"

يطلق المخرج الايراني عزيزالله حميدنجاد تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد تحت عنوان "سيدة العمارة"(بانوي عمارت) قريبا.

وكان يحمل المسلسل سابقا عنوان "آهو" ويعتبر التجربة التلفزيونية الثانية لحميد نجاد حيث سبق ان أخرج مسلسل "دولاب الدنيا".

هذا وتم الاعلان عن قائمة ممثلي العمل حيث يشارك فيه الممثلون كل من مهران احمدي وبانته آ بناهي ها واميرحسين آرمان وانديشه فولادوند وليلى أوتادي وشبنم فرشادجو ومهتاج نجومي ومحمد فيلي واحسان اماني ونكي بصيري وحسام منظور ومريم مؤمن ومحمود نظرعليان.

المسلسل من تأليف احسان جوانمرد ويتولى انتاجه مجيد مولايي و سيعرض في اربعين حلقة.

قصة العمل تدور حول فتاة تدعى آهو و التي تعمل كخادمة في احد القصور . ومن خلال قصة آهو يرجع المسلسل الى فترة تاريخية هامة تمتد مابين العهد القاجاري و البهلوي.

ومضمون المسلسل رومانسي عاطفي ومن المرجح ان يصور في مدينة غزالي السينمائية نظرا لأجوائه التاريخية.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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