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رقم الخبر: 203478 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: ثقافة وفن  
"مضيق ابوغريب" ينطلق من ضواحي طهران

"مضيق ابوغريب" ينطلق من ضواحي طهران

اطلق المخرج الايراني بهرام توكلي تصوير فيلمه السينمائي الجديد "مضيق ابوغريب" (تنكه ابوغريب) في مدينة "الدفاع المقدس" الايرانية بالعاصمة طهران.

وسيتم تصوير معظم مشاهد العمل في ضواحي العاصمة طهران ومن ثم ينتقل طاقم الفيلم الى جنوب ايران لتصوير بعض المشاهد هناك.

الفيلم من انتاج مؤسسة اوج السينمائية و من المقرران يعرض بفعاليات مهرجان فجر المقبل.

ويشارك في الفيلم الممثلون كل من حميدرضا اذرنك و امير جديدي و جواد عزتي و مهدي قرباني وعلي سليماني وحميد خضوعي.

وكان آخر عمل سينمائي للمخرج بهران توكلي فيلم "انا دييغو مارادونا " الذي يروي قصة شقيقتين مختلفتين من حيث الحياة الاجتماعية و الاقتصادية الامر الذي يؤدي الى نشوب خلافات حقيقية بينهما لكن في اجواء طريفة.

وشارك في بطولة الفيلم النجوم غلاب ادينة و جمشيد هاشم بورو سعيد اقاخاني و صابر ابر و بابك حميديان و ويشكا اسايش وهومن سيدي.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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