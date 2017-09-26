وسيتم تصوير معظم مشاهد العمل في ضواحي العاصمة طهران ومن ثم ينتقل طاقم الفيلم الى جنوب ايران لتصوير بعض المشاهد هناك.

الفيلم من انتاج مؤسسة اوج السينمائية و من المقرران يعرض بفعاليات مهرجان فجر المقبل.

ويشارك في الفيلم الممثلون كل من حميدرضا اذرنك و امير جديدي و جواد عزتي و مهدي قرباني وعلي سليماني وحميد خضوعي.

وكان آخر عمل سينمائي للمخرج بهران توكلي فيلم "انا دييغو مارادونا " الذي يروي قصة شقيقتين مختلفتين من حيث الحياة الاجتماعية و الاقتصادية الامر الذي يؤدي الى نشوب خلافات حقيقية بينهما لكن في اجواء طريفة.

وشارك في بطولة الفيلم النجوم غلاب ادينة و جمشيد هاشم بورو سعيد اقاخاني و صابر ابر و بابك حميديان و ويشكا اسايش وهومن سيدي.