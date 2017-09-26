محافظة أصفهان معروفة بآثارها العريقة وتراثها الأصيل، فهي من أقصاها إلى أقصاها مليئة بتلك المعالم التأريخية التي تضرب بجذورها في شتى الحقب التأريخية ناهيك عن طبيعتها الرائعة التي تظهر بحلة فريدة من نوعها في كل ناحية من نواحيها ولا سيما في مدينة «جادكان» والمناطق المحاذية لضفاف نهر «زاينده رود»، لذلك فهي تستقطب نحو أعداداً هائلة من السائحين في جميع أيام العام.

لا يختلف اثنان في أن مدينة أصفهان تحفة أثرية وطبيعية لا نظير لها في إيران والعالم على حدّ سواء، ولا حصر لمعالمها التأريخية والطبيعية لكن بالإمكان بيان جانب يسير منه.

ومن إحدى المناطق الطبيعية الجميلة في محافظة أصفهان مدينة متألقة باسم «جادكان» التي تجمع بين التراث القديم والمناظر الطبيعية الرائعة فهي في قديم الأيام كانت تسمى «باراتاك» ويعتقد السكنة المحليون أن العصر الإخميني هو أول تاريخ لاستيطان هذه المدينة وتأسيس أول حضارة فيها، وآنذاك كانت منتجعاً يقصده الملوك الإخمينيون للاستجمام، كما هناك أخبار تفيد بأنّ الإسكندر المقدوني قد أقام فيها مدة من الزمن.

تنتشر في جميع أرجاء هذه المدينة أماكن أثرية وطبيعية فريدة من نوعها، وبما فيها قرية سياحية وقرى خضراء مثل قريتا حجت آباد ودركان، وما زاد من روعتها أنها تجاور ضفاف نهر «زاينده رود» وفيها سلاسل جبلية بسفوح جميلة وأودية خضراء تفعم النفوس بالحيوية والنشاط، لذلك يقصدها السائحون في فصلي الربيع والصيف للاستمتاع بأجوائها العذبة، كذلك فإنّ شتاءها له طلاوته الخاصة.