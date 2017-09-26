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رقم الخبر: 203475 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: ثقافة وفن  
إجتماع لمناقشة المحطات القرآنية في الزيارة الأربعينية

إجتماع لمناقشة المحطات القرآنية في الزيارة الأربعينية

عقدت الهيئة القرآنية العليا في العتبات والمزارات إجتماعاً مع إتحاد الروابط والتجمعات القرآنية في العراق، استمراراً للتحضيرات المتواصلة لمشروع المحطات القرآنية في الزيارة الأربعينية.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (إکنا)، عقدت الهيئة القرآنية العليا في العتبات والمزارات إجتماعاً مع إتحاد الروابط والتجمعات القرآنية في العراق، استمراراً للتحضيرات المتواصلة لمشروع المحطات القرآنية في الزيارة الأربعينية، حضره ممثلو كل من الهيئة والإتحاد في بناية دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة.

وقال عضو الهيئة القرآنية العليا والمدير التنفيذي لمشروع المحطات "الشيخ محمد خليل" إن الاجتماع عقد لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع المحطات القرآنية في الزيارة الأربعينية حيث تم مناقشة التحضيرات والإستعدادات الجارية لإقامة المشروع وكذلك مناقشة أهم الأمور التنظيمية التي تساهم في إنسيابية عمل المشروع.

وأضاف أنه كذلك تم تحديد عدد المحطات المتوزعة في 13 محافظة عراقية، وتحديد مدراء المحطات المركزية، والإتفاق على آلية تجهيز تلك المحطات بالتجهيزات اللازمة مثل الفلكسات والهدايا وكابونات وسجلات التصحيح وغيرها.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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