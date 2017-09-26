قال الأمین التنفیذي لمشروع "شیراز؛ عاصمة لشباب العالم الاسلامي"، "علي رضائي" ان من أهم إنجازات هذا المشروع هي تنظيم المسابقة الدولية القرآنية للشباب المسلم.

ان الأمین التنفیذی لمشروع "شیراز؛ عاصمة لشباب العالم الاسلامي" "علي رضائي" أشار الی ذلك قائلاً: ان هذه المسابقة الدولیة للقرآن الکریم من أهم فقرات مشروع إعلان "شیراز؛ عاصمة لشباب العالم الاسلامي".

وأضاف أن هذه المسابقة القرآنية الدولية ستنطلق الشهر القادم بحضور 300 شاب من الداخل ومن مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدینة شیراز جنوبي ایران.

وأکد أن من أهم أهداف مشروع "شیراز؛ عاصمة لشباب العالم الاسلامي"هو التعریف بهذه المدینة العریقة لجیل الشباب المسلم.

وأوضح أن وفق الإحصائیات هناك 500 شخص من مختلف الدول الإسلامیة قاموا بزیارة شیراز علی حساب نفقتهم الشخصیة و مع أفراد أسرهم بعد إعلانها عاصمة لشباب العالم الاسلامي.