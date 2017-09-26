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|رقم الخبر: 203473
|تاريخ النشر: أيلول 25, 2017
|الوقت: 18:15
|الاقسام: ثقافة وفن
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نقد ودراسة شعر الدفاع المقدس في ملتقى "شعر الحرب"
يقام ملتقى "شعر الحرب" بمناسبة تكريم اسبوع الدفاع المقدس برعاية جمعية "قاف" الادبية وذلك في مركز الاعلام والتواصل الاجتماعي بطهران لدراسة ونقد شعر الدفاع المقدس.
ويهتم الملتقى بدراسة وبحث ثغرات وتقلبات شعر الدفاع المقدس طوال السنوات الماضية. ويقام الملتقى يوم الاثنين 25 ايلول/سبتمبر في مركز الاعلام والتواصل الاجتماعي بطهران.
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