وأصدرت دار داستان للنشر المجموعة الشعریة «مجمع الریاح المطلقة»لهادي معیري نجاد وهي من الشعر الحر وتشتمل علی 122 قصیدة وقد کتبها خلال العامين الماضيين.

ونقرأ في إحدى قصائد هذه المجموعة:

"لقد نسيت شعري في منتدى الریاح الحرة؟" وهي تتکرر هل تسمعها ؟ ان هذا الضجیج لایصدر من الریاح بل من الشعر الذي تناسوه وذهب في مهب الریح".

هذا وولد الکاتب والصحفي، هادي معیري نجاد في عام 1973 وقد أصدر قبل ذالک روایة "أنا قتلت هتلر".

وأصدرت دار داستان للنشر المجموعة الشعریة «مجمع الریاح المطلقة» لهادي معیري نجاد وذلک في 68 صفحة وفي 1000 نسخة ویباع بسعر 10 آلاف تومان.