اعلن مديرعام موسسة «فارابي» السينمائية عليرضا تابش عن استعداد السينما الايرانية لوضع اولويات في نشاطاتها من اجل التعاون مع الموسسات السينمائية لدول المنطقة والجارة والصديقة.

واشار تابش في كلمة القاها مساء السبت في افتتاح عرض فيلم «يه وا» الايراني في ارمينيا بحضور وزير الثقافة الارميني والسفير الايراني وعدد من الفنانين والاعلاميين اشار الي العلاقات الثقافية بين البلدين وقال انه من حسن الحظ فان التاريخ يشهد بان علاقات العديد من المواطنين الارمن والايرانيين مع بعضهم البعض، اجتازت حدود العلاقات العادية حيث كانت علاقاتاتهم من نوع علاقات المواطنة والتلاحم.

واضاف ان السينما الايرانية قد ساهمت دوما في هذه العلاقات واستخدمت الطاقات الثقافية والاجتماعية المتنوعة والمتكثرة للطوائف والقوميات التي تعيش علي الحدود الجغرافية مؤكدا انه بدات مرحلة جديدة من التعاون السينمائي بين ايران وارمينيا بانتاج فيلم «يه وا» معربا عن امله بان يتم توفير الارضية اللازمة لعرض الافلام الايرانية الاخري في يريفان والافلام الارمينية في طهران وكذلك اقامة اسبوع الافلام اكثر من ذي قبل.

ومن جانبها قالت رئيسة مركز السينما الارمينية شوشانيك ميرزاخانيان خلال هذه المراسم ان هذا الملتقي يعتبر احد اهم الاحداث الفنية في يريفان واننا سنشهد عقد مذكرة تفاهم سينمائية بين ايران وارمينيا خلال الايام القادمة.