دورات تعلیمیة للغة والدراسات الإيرانية في سلوفینیا وقعت إيران وسلوفینیا علی مذکرة تفاهم لتعزیز التعاون التعلیمي المشترك بین البلدین. وجری توقیع المذکرة من قبل سفير إيران لدی سلوفینيا "مرتضی درزي رامندي" کممثل عن مرکز التعاون العلمي الدولي لوزارة العلوم والدراسات والتقنیات للجمهوریة الإسلامية الإيرانية و"برانکا کالنیتش"، رئیس کلیة الفنون والفلسفة لجامعة لوبلیانا وذلك خلال مراسم جرت في مدینة ليوبلیانا.