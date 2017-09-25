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|رقم الخبر: 203470
|تاريخ النشر: أيلول 25, 2017
|الوقت: 17:58
|الاقسام: ثقافة وفن
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دورات تعلیمیة للغة والدراسات الإيرانية في سلوفینیا
وقعت إيران وسلوفینیا علی مذکرة تفاهم لتعزیز التعاون التعلیمي المشترك بین البلدین. وجری توقیع المذکرة من قبل سفير إيران لدی سلوفینيا "مرتضی درزي رامندي" کممثل عن مرکز التعاون العلمي الدولي لوزارة العلوم والدراسات والتقنیات للجمهوریة الإسلامية الإيرانية و"برانکا کالنیتش"، رئیس کلیة الفنون والفلسفة لجامعة لوبلیانا وذلك خلال مراسم جرت في مدینة ليوبلیانا.
وتنص المذکرة علی إقامة الدورات التعلیمیة للغة والدراسات الإيرانية وتبادل الأساتذة والطلاب وإجراء الدراسات المختلفة بهدف التعرف علی الأدب والثقافة للبلدین.
وسبق أن زار أمین اللجنة الخاصة بتطویر تقنیة النانو علی رأس وفد من اللجنة إلی سلوفینیا في یونیو/حزیران بهدف دراسة سبل تطویر التعاون الثنائي في مجال النانو.
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