وقعت إيران وأرمینیا علی إتفاقیة تعاون في مجال تقنیة النانو والخلایا الجذعیة في إطار تطویر العلاقات العلمیة والتقنیة.

وجری توقیع الإتفاقیة بین 3 شرکات من کلا البلدین علی هامش عقد مؤتمر مشترك بین البلدین في مدینة "یریفان" الأرمینیة ، استغرق یومین وذلك بحضور سفير إيران في هذا البلد کاظم سجادي وأمین لجنة النانو سعید سرکار مما یتضمن توسیع نطاق التعاون في مجال تکنولوجیا النانو والخلایا الجذعیة.

وتشتمل محاور هذه الإتفاقیة علی إجراء الدراسات في المجالات العلمیة وتحدیدا النانو وإقامة ورش عمل مشترکة ونقل الخبرات والتطورات المرتبطة والتعاون لتحویل الدراسات العلمیة إلی المنتجات الصناعیة والتجاریة منهم علماء النانو .