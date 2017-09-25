أعلن رئيس مجموعة الأبحاث والإنتاج في مؤسسة باستير الإيرانية الدكتور "هومن كاغذيان" عن قرب إنضمام إيران للدول المصدرة للقاح بتصديرها لقاحي "الهيباتيت B" و"السل" في الفترة المقبلة ، لتتحول من مستوردة اللقاح الى مصدرته.

صرح رئيس مجموعة الأبحاث والإنتاج في مؤسسة باستير الإيرانية الدكتور "هومن كاغذيان"، أن هذه المجموعة قد تجري مفاوضات حاليا من أجل تصدير لقاح "الهيباتيت B" و لقاح "السل" الى باقي البلدان، ذاكرا أنه قد تم إرسال الأوراق والسجلات اللازمة اضافة الى نماذج من هذه اللقاحات لبعض البلدان، ليتم ترتيب زيارة لمواقع إنتاج تلك اللقاحات من قبل مفتشين من تلك الدول بعد أن يتم الموافقة على النماذج.

وأضاف كاغذيان أن عملية التصدير ستدخل حيز التنفيذ بعد اجراء تلك الزيارات والحصول على الموافقة النهائية، لتتحول إيران من مستوردة للقاح الى مصدرة له. وأشار العضو في اللجنة العلمية لمعهد باستير الإيراني الى الأهداف والمخططات التي تم رسمها في إطار مايتعلق بإنتاج اللقاح قائلا: حسب هذه المخططات سترتقي إيران لتدخل ضمن أفضل 10 دول في مجال إنتاج اللقاح حتى عام 2035.