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رقم الخبر: 203466 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 17:53 الاقسام: اجتماعيات  
بركان بالي يشرّد الآلاف

بركان بالي يشرّد الآلاف

فرّ اكثر من 34 الف شخص خوفا من ثوران بركان في جزيرة بالي السياحية مع ارتفاع حدة الاهتزازات الارضية، ما اثار المخاوف من ثورانه لاول مرة منذ اكثر من 50 عاما، بحسب ما اعلن مسؤول الاحد.

واعلنت الهيئة الوطنية لادارة الكوارث ان اعداد الذين اخلوا منازلهم في المنطقة المحيطة زاد ثلاثة اضعاف منذ الجمعة، وسط تحذيرات متزايدة من خطر ثوران بركان جبل اغونغ في اي وقت.

وقال لفرانس برس المتحدث باسم الهيئة سوتوبو بوروو نوغروهو إن عملية الاخلاء جارية ونتوقع ان يتواصل ارتفاع اعداد الذين يتم اجلاؤهم. ويصدر بركان جبل اغونغ الذي يبعد 75 كلم من منتجع كوتا السياحي، هديراً منذ اب/اغسطس. وأصدرت السلطات الاندونيسية الجمعة أعلى درجة تحذير من احتمال ثوران البركان بعد تزايد الاهتزازات الأرضية. ونصح المسؤولون السكان بالبقاء على مسافة لا تقل عن تسعة كلم من فوهته.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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