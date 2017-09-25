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رقم الخبر: 203464 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:47 الاقسام: رياضة  
إنتر ميلان ينتزع فوزًا قاتلاً من جنوى ويطارد ثنائي الصدارة

إنتر ميلان ينتزع فوزًا قاتلاً من جنوى ويطارد ثنائي الصدارة

سجَّل دانيلو دي أمبروزيو هدفًا قبل النهاية بـ3 دقائق، ليقود إنتر ميلان، لفوز قاتل على جنوى (1-0) الأحد.

على ملعب "سان سيرو" بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده لـ16 نقطة بالمركز الثالث، على بعد نقطتين من المتصدرين نابولي، ويوفنتوس، فيما تجمَّد رصيد جنوى عند نقطتين بالمركز الـ18.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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