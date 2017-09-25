|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 203464
|تاريخ النشر: أيلول 25, 2017
|الوقت: 13:47
|الاقسام: رياضة
|
إنتر ميلان ينتزع فوزًا قاتلاً من جنوى ويطارد ثنائي الصدارة
سجَّل دانيلو دي أمبروزيو هدفًا قبل النهاية بـ3 دقائق، ليقود إنتر ميلان، لفوز قاتل على جنوى (1-0) الأحد.
على ملعب "سان سيرو" بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع إنتر ميلان رصيده لـ16 نقطة بالمركز الثالث، على بعد نقطتين من المتصدرين نابولي، ويوفنتوس، فيما تجمَّد رصيد جنوى عند نقطتين بالمركز الـ18.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر