إنتر ميلان ينتزع فوزًا قاتلاً من جنوى ويطارد ثنائي الصدارة سجَّل دانيلو دي أمبروزيو هدفًا قبل النهاية بـ3 دقائق، ليقود إنتر ميلان، لفوز قاتل على جنوى (1-0) الأحد.