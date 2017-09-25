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رقم الخبر: 203463 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:44 الاقسام: رياضة  
باير ليفركوزن يضرب هامبورج بثلاثية

باير ليفركوزن يضرب هامبورج بثلاثية

فاز باير ليفركوزن الأحد على ضيفه هامبورج، في الجولة السادسة من الدوري الألماني بثلاثية نظيفة على ملعب باي أرينا.

وجاءت ثلاثية أصحاب الأرض عن طريق كيفين فولاند (ق20) و(ق83)، ولوكاس ألاريو (ق23).

وبهذا الفوز رفع باير ليفركوزن رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر.

ومن جانبه تجمد رصيد هامبورج عند ست نقاط في المرتبة الـ15، بعدما مُني بخسارته الرابعة على التوالي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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