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رقم الخبر: 203462 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:43 الاقسام: رياضة  
فالنسيا يقتنص فوزا مثيرا من ريال سوسيداد في الأنويتا

فالنسيا يقتنص فوزا مثيرا من ريال سوسيداد في الأنويتا

فاز فالنسيا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لاثنين بالمباراة التي احتنضها ملعب أنويتا.

وبفوز فالنسيا الثالث في المسابقة والثاني على التوالي واصل "الخفافيش" الحفاظ على سجلهم دون أي هزيمة في الدوري، وارتفع رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الرابع، ليتقهقر ريال مدريد للمركز الخامس.

من ناحيته تجمد ريال سوسيداد عند 9 نقاط في المرتبة الثامنة بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

كان فالنسيا من بادر بالتسجيل (ق26) عن طريق رودريجو مورينو إلا أن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها بـ7 دقائق بواسطة أرتيز ايلوستوندو.

عاد الضيوف للتقدم مرة أخرى (ق55) عبر ناتشو فيدال، لكن لم تمر سوى 4 دقائق حتى تعادل الفريق الباسكي (ق59) بواسطة ميكيل أويارزابال.

ولعب سوسيداد منقوصا بداية من (ق68) نتيجة لطرد إيجور زوبيلديا، لكن لم تكد تمر سوى 14 دقيقة حتى تساوت الكفة بعد طرد جيفري كوندوجبيا من فريق "الخفافيش".

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ5 دقائق تمكن الإيطالي سيموني زازا من تسجيل الهدف الثالث للضيوف الذي قادهم للفوز وحصد نقاط المباراة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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