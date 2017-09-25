يستعد ريال مدريد لزيارة ملعب سيجنال إيدونا بارك، الخاص ببوروسيا دورتموند، لمواجهة الفريق الأصفر، اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية بدور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورصدت صحيفة "أس" الإسبانية، إحصائية مخيفة لريال مدريد على ملعب دورتموند، إذ زار الفريق الملكي، هذا الملعب 6 مرات سابقًا، ولم يحقق الفوز في أي مباراة، فخسر 3 مرات، وتعادل مثلهما.

بدأت زيارات ريال مدريد لملعب سيجنال إيدونا بارك في عام 1998، وتعادل سلبًا بنصف نهائي دوري الأبطال، لكنَّه تأهل للنهائي، بعد فوزه على ملعبه (2-0)، وأحرز اللقب بعدها على حساب يوفنتوس.

كانت المواجهة الثانية في موسم "2002- 2003" بالدور الثاني للمجموعات لدوري الأبطال، وفاز ريال مدريد في ملعبه برنابيو (2-1)، وتعادل في ألمانيا (1-1).

وكانت هناك زيارتان أخريان في عهد البرتغالي مورينيو، وتحديدًا في موسم "2012-2013 تواجه الفريقان مرتين، الأولى في دور المجموعات وخسر (2-1)، والثانية في نصف النهائي وخسرها الريال (1-4).

وفي عام 2014 خسر الريال بإياب ربع نهائي الأبطال (0-2) بألمانيا، لكنه كان قد فاز ذهابًا (3-0)، وفي العام الماضي تعادل ريال مدريد في ألمانيا (2-2).