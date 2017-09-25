أكَّد علي بهجت مدافع القوة الجوية أنَّ الفريق استكمل تحضيراته لمواجهة الوحدة السوري، بإياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة بالدوحة.

وقال بهجت في تصريحات: "فريقنا لم يظهر بالشكل اللائق في مباراة الذهاب التي خسرناها (1-2(.

وأشار "أحرزنا هدفًا متأخرًا أعاد الروح لنا في مباراة الإياب، الفريق اليوم وضعه مختلف كثيرًا بعد الانسجام الكبير الذي حققه الفريق من خلال معسكر الدوحة".

وأشار "الفوز على الوكرة وديًا، منح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة الوحدة، التي سنسعى للفوز عليها من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وأوضح "المدرب حسام السيد، وضع اللمسات الأخيرة على الخطة خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساءً والواجبات واضحة بالنسبة لجميع اللاعبين".