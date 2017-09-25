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رقم الخبر: 203459 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:44 الاقسام: رياضة  
مدافع القوة الجوية: هدفنا بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

مدافع القوة الجوية: هدفنا بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

أكَّد علي بهجت مدافع القوة الجوية أنَّ الفريق استكمل تحضيراته لمواجهة الوحدة السوري، بإياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة بالدوحة.

وقال بهجت في تصريحات: "فريقنا لم يظهر بالشكل اللائق في مباراة الذهاب التي خسرناها (1-2(.

وأشار "أحرزنا هدفًا متأخرًا أعاد الروح لنا في مباراة الإياب، الفريق اليوم وضعه مختلف كثيرًا بعد الانسجام الكبير الذي حققه الفريق من خلال معسكر الدوحة".

 وأشار "الفوز على الوكرة وديًا، منح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة الوحدة، التي سنسعى للفوز عليها من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وأوضح "المدرب حسام السيد، وضع اللمسات الأخيرة على الخطة خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساءً والواجبات واضحة بالنسبة لجميع اللاعبين".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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