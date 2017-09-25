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رقم الخبر: 203455 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:41 الاقسام: رياضة  
النسخة الأولى لكأس ليفر تثير سعادة المشجعين واللاعبين

النسخة الأولى لكأس ليفر تثير سعادة المشجعين واللاعبين

شعر المنظمون بالرضا مع ختام منافسات النسخة الأولى لكأس ليفر للتنس، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، في ظل امتلاء الملاعب بالمشجعين وظهور المصنفين الأول والثاني عالميا في منافسات الزوجي.

ورغم الجدول المزدحم لبطولات التنس تهدف البطولة التي تحمل اسم الأسطورة الاسترالي رود ليفر لإضفاء المزيد من الإثارة والجاذبية على اللعبة وزيادة شعبيتها ويتنافس فيها الفريق الأوروبي مع فريق من باقي لاعبي العالم.

واشترك رفائيل نادال وروجر فيدرر معا ولأول مرة في منافسات الزوجي وحسم فيدرر لقب البطولة بعد شوط فاصل في المباراة الأخيرة الأحد وذلك كان كافيا لكي يسعد المنظمون بالبطولة التي حظيت بإعجاب المشجعين واللاعبين أيضا.

ولم يتسن بعد التعرف على معدلات المشاهدة التلفزيونية لكن قال المنظمون إنه تم بيع تذاكر البطولة كلها في عدة ساعات كما أن التذاكر ذهبت لأشخاص من أكثر من 50 دولة إضافة إلى جمهورية التشيك مستضيفة البطولة.

وقال ستيف زاكس مدير البطولة لرويترز في إشارة إلى المشجعين المختلفين من أنحاء العالم لمتابعة البطولة: "كانت التغطية مكافئة لواحدة من البطولات الأربع الكبرى".

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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