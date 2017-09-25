  • الإثنين ٤ محرم ١٤٣٩
  • الإثنين , سبتمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203454 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:39 الاقسام: رياضة  
مانشستر يونايتد يتحرك لحرمان ريال مدريد من دي خيا
ومورينيو يعتقد بأنه أفضل حارس في العالم

مانشستر يونايتد يتحرك لحرمان ريال مدريد من دي خيا

باتت صفقة انضمام ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة صيف العام المقبل، مهددة بالفشل.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يدرس حاليا تمديد عقد دي خيا، والذي ينتهي في 2019 حتى لا يتمكن الملكي من التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي سيتبقى خلالها في عقده 12 شهرا فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، يرى أن دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم بالوقت الراهن، ويرغب في الحفاظ عليه، وحرمان ريال مدريد من التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن دي خيا هو الآخر يشعر بأنه أكثر ارتياحا في الوقت الحاضر مع اليونايتد، عما كان عليه الأمر منذ سنتين، ولذلك سيوافق على التجديد على أن يوقع على عقده الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وكان دي خيا قريبا من ريال مدريد في 2015 بعد رحيل إيكر كاسياس إلى بورتو البرتغالي، ولكن الصفقة فشلت بسبب تأخر إرسال أوراق حارس مانشستر يونايتد لما بعد إغلاق سوق الانتقالات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4931 sec