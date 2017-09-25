باتت صفقة انضمام ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة صيف العام المقبل، مهددة بالفشل.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يدرس حاليا تمديد عقد دي خيا، والذي ينتهي في 2019 حتى لا يتمكن الملكي من التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي سيتبقى خلالها في عقده 12 شهرا فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، يرى أن دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم بالوقت الراهن، ويرغب في الحفاظ عليه، وحرمان ريال مدريد من التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن دي خيا هو الآخر يشعر بأنه أكثر ارتياحا في الوقت الحاضر مع اليونايتد، عما كان عليه الأمر منذ سنتين، ولذلك سيوافق على التجديد على أن يوقع على عقده الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وكان دي خيا قريبا من ريال مدريد في 2015 بعد رحيل إيكر كاسياس إلى بورتو البرتغالي، ولكن الصفقة فشلت بسبب تأخر إرسال أوراق حارس مانشستر يونايتد لما بعد إغلاق سوق الانتقالات.