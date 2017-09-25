يستضيف ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي غدا الثلاثاء مباراة الهلال السعودي وبرسبوليس الايراني، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

نجح نادي الهلال السعودي في العبور إلى هذا الدور بعدما تفوق على العين الإماراتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين صعد بيرسبوليس الإيراني بعدما أقصى فريق الاهلي السعودي، بالتعادل معه في الذهاب في مسقط 2-2 والفوز عليه ايابا في ابوظبي 3-1.

والتقى الهلال وبرسبوليس أكثر من مرة في هذه البطولة على مدارها، وتاريخ هذه المواجهات يقف في صف الفريق السعودي، حيث تشهد انتصاراته على الفريق الايراني تفوقها.

التعادل في آخر مواجهتين: التقى الفريقان في مسقط في فبراير الماضي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، سجل لبرسبوليس محسن مسلمان وسجل هدف التعادل للهلال اللاعب البرازيلي إدواردو.

والتقى الفريقان إيابا في الجولة الخامسة في العاصمة العمانية مسقط في شهر أبريل، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

تفوق هلالي في 2015

تواجه الفريقان في نسخة 2015 في دور الـ 16 من دوري الأبطال، وفاز برسبوليس ذهابا 1-0 وأقيمت المباراة على ملعب ازادي في طهران، وشهدت هذه المباراة طرد اللاعب سلمان الفرج، لكن الهلال تمكن من التعويض إيابا في ملعب الملك فهد بالرياض وفاز 3-0 ليبلغ الهلال الدور ربع النهائي.

والتقى الفريقان في عام 2012 في دوري أبطال آسيا، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، وكانت المباراة أقيمت في الرياض ضمن دور المجموعات، وفاز الهلال إيابا في طهران بهدف سجله المغربي يوسف العربي.

والتقى الهلال مع الأندية الإيرانية من قبل في 36 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاء وخسر في 12 مباراة، في حين سيطرت نتيجة التعادل بينهما على 11 مباراة.

وسجل الهلال في شباك الأندية الإيرانية 33 هدفا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفا.

تعرض الهلال للهزيمة على أرضه ووسط جماهيره في الرياض في 5 مباريات، بينما سقطت الفرق الإيرانية في فخ الهزيمة أمام الهلال في طهران في 3 لقاءات.

ويقود مباراة اليوم طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية (كيم جونغ هيونك ويساعده كل من يون كوانغ يول وكيم يونغا بانغ جيول).