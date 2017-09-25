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رقم الخبر: 203449 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
لوحة تسقط من طائرة وتحطم سيارة!

لوحة تسقط من طائرة وتحطم سيارة!

ذكرت تقارير إخبارية وشركة طيران هولندية، الأحد، أن لوحة تزن 4.3 كيلوغرامات سقطت من طائرة تابعة لها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ياباني، وحطمت نافذة سيارة كانت تسير أسفلها.

وأكدت هيئة الإذاعة الوطنية (إن إتش كيه) أن الحادث لم يسفر عن إصابات لكن سلطات الطيران سترسل مفتشي سلامة إلى مدينة أوساكا الغربية للتحقيق.

وقد سقطت اللوحة على السيارة بعد وقت قصير من إقلاع طائرة بوينغ 777، التابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية، وكان على متنها 321 راكبا، من مطار كانساي الدولي المتجهة إلى أمستردام، السبت.

ونقلت فرانس برس عن هيئة الإذاعة الوطنية أن اللوحة أتلفت سقف السيارة، وكسرت النافذة الخلفية.

كما ذكرت وكالة أنباء كيودو أن اللوحة مصنوعة من مواد مركبة، وسقطت من قاعدة الجناح في الجانب الأيمن.

ويعتقد أنها سقطت من ارتفاع 2400 متر أو أعلى.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية إن الطائرة حطت بسلام في مطار شيفول في أمستردام، بعد ظهر السبت.

وأوضحت الخطوط الهولندية، في بيان (نأسف لهذا الحادث، وبدأنا فوراً تحقيقاً في أسبابه)، وأضافت أنها على اتصال وثيق بسلطات الطيران اليابانية وبوينغ.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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