ألعاب الطفولة للملكة إليزابيث تثير الرعب! قبل الغزو التكنولوجي، كان هناك ألعاب ودمى بسيطة تمتع الأطفال، ورغم أن البعض لديه الفضول كيف كانت تلعب ملكة بريطانيا، فرؤية هذه الصور لألعاب الملكة ستغير رأيك.