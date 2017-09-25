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رقم الخبر: 203447 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
ألعاب الطفولة للملكة إليزابيث تثير الرعب!

ألعاب الطفولة للملكة إليزابيث تثير الرعب!

قبل الغزو التكنولوجي، كان هناك ألعاب ودمى بسيطة تمتع الأطفال، ورغم أن البعض لديه الفضول كيف كانت تلعب ملكة بريطانيا، فرؤية هذه الصور لألعاب الملكة ستغير رأيك.

طرحت دار مزادات (بورستور آند هيويت) مجموعة من ألعاب وملابس طفولة ملكة بريطانيا للبيع.

 

 

وتبدأ اللحظات المرعبة مع زوج غريب لـ(ميكي ماوس) و(ميني ماوس) يبتسم ابتسامة مخيفة، وقد بيع الزوج مقابل 880 جنيه إسترليني.

 

 

كما تشمل المجموعة عدة عرائس مرعبة تتراوح قيمتها بين 150 و250 جنيهاً إسترلينياً.

 

 

وعرض المزاد ملابس الملكة عندما كانت طفلة، ومتعلقات للأميرة مارجريت، وسيباع معطف حريري وصورة للملكة وهي ترتديه بـ1250 جنيهاً إسترلينياً.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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