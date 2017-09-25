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رقم الخبر: 203446 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
الرئيس الفلبيني: هكذا أصبحت مليونيراً

الرئيس الفلبيني: هكذا أصبحت مليونيراً

قال الرئيس الفلبيني إنه أصبح مليونيراً في سن مبكرة بسبب الميراث، لكنه أكد أنه لا يملك ثروة سرية كما يزعم منتقدوه.

وقدّم الرئيس رودريغو دوتيرتي بعض التفاصيل عن أصوله الشخصية في عشاء مع الصحفيين، حيث كرر تعهداته بالإستقالة إذا ما أثبت أي شخص أنه يخفي أموالاً في حسابات مصرفية كما يزعم عضو مجلس الشيوخ المعارض.

وقال دوتيرتي: (منذ فترة طويلة، كنت مجرد طالب في السنة الرابعة، وكنت أملك بالفعل حوالي 3 ملايين (59 ألف دولار)، موضحاً أن المال جاء من نصيبه في ممتلكات والده في عام 1968.

واتهم السيناتور أنطونيو تريلانيس دوتيرتي بإخفاء أكثر من ملياري بيزو (39 مليون دولار) في حسابات مصرفية غير معلنة عندما كان عمدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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