تتواصل في إيران فعاليات أسبوع الدفاع المقدس.. ومع الإيرانيين يحتفل كل أحرار العالم بهذه المناسبة.. لماذا؟! أنا سأقول لكم لماذا.. في مثل هذه الأيام من عام 1980 وبعد سنة واحدة وبضعة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية..

اتحد الشرق والغرب على إخماد جذوتها وكلّفوا لهذه المهمة المقبور صدّام.. سلاح بأحدث الأنواع والأصناف بالمجان.. أموال طائلة.. إعلام.. أقمار اصطناعية.. الخ الخ.. ولله المنّة والفضل فشلوا.. ووقع بأسهم بينهم وجرى ما جرى.. والنتيجة يعرفها الجميع..

من هنا يحتفل أحرار العالم ولو بدون زينة وألعاب نارية ومنصات.. على الأقل يحتفلون بقلوبهم.. لأن هذا الحدث يمثل بالنسبة لهم «الأمل» نعم.. لا تيأسوا أيّها الثوار أيّها الأحرار.. حتى لو كنتم ثلة قليلة ولو كانت امكانياتكم ضئيلة.. ولو كان عدوكم يملك كل مقدرات الدنيا من سلاح ومال ورجال وإعلام والخ الخ.. لا تيأسوا.. ولا تحسبوا الأمور بشكل مادي.. ألف زائد ألف مش بالضرورة تكون ألفين.. ممكن أن تتحول الى صفر.. وربما تحت الصفر إذا كانت المعنويات والإرادة والعزم والإمداد الغيبي والثبات وغيرها من القيم المعنوية عالية جداً وهي غير قابلة للقياسات والحسابات المادية.

المقبور أنور السادات تكفّل بإرسال ملايين المرتزقة.. وكذلك فعلت السودان واليمن وغيرهما.. أما عربان الخليج الفارسي فتكفّلوا بالمال ومقولات الملك فهد معروفة وقد حفظها الجميع.. والأمريكان تكفلوا بالدعم اللوجيستي والإتحاد السوفييتي تكفل بالسلاح وصواريخ السكود المعروفة حيث كان صدّام يصبغها ويكتب عليها اسم الحسين أو العباس عليهما السلام!! والإعلام كله يطبّل لـ«قادسية صدّام» مغنين ومغنيات وراقصات وشعر وأناشيد وحفلات وصعّدوا العراق الى المونديال!! ومجلة التايم الأمريكية تعلن أن شخصية عام 1982 هو الرئيس العراقي صدّام حسين أنه أفضل وأذكى وأدهى شخصية لذلك العام..

أحبائي لا أطيل على حضراتكم.. تكالب العالم بأسره.. جاءت الدنيا كلها بقضها وقضيضها كما يقولون.. إلا ما رحم ربي أقصد أن كم دولة لا تتجاوز أصابع اليدين شذّت عن إجماع الشر ذاك مثل سوريا وليبيا وألمانيا الغربية وكوريا الشمالية وغيرها وكلها لا قدرة لها على مد إيران لا بمال ولا رجال ولا سلاح!!..

الخلاصة يا نور عيني أن الإيرانيين سطّروا ملحمة خالدة.. بل أقول معجزة.. نعم يمكن للإنسان المنصف المحايد أن يطلق كلمة معجزة عندما يعجز العالم بأسره شرقه وغربه وبكل امكانياته المادية المدمرة أن يهزم دولة حديثة عمرها سنة وبضعة أشهر لم تبن جيشها وحرسها بعد.. لم تعيد هيكلية اقتصادها ولا بقية مرافقها.. كل ما لديها شعب وقائد وإرادة.. وهذه العناصر الثلاثة متوفرة يمكن أن تتوفر لدى أحرار العالم في بقاع أخرى من العالم إن شاء الله..