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رقم الخبر: 203443 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 11:34 الاقسام: رياضة  
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تراجع الملف الروسي

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تراجع الملف الروسي

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أنها بدأت عملية مراجعة البرنامج الروسي لمكافحة المنشطات، وتستعد لتقديم توصية بشأن إمكانية رفع الإيقاف عن الوكالة الروسية.

وفرضت الوكالة العالمية عقوبة الإيقاف على الوكالة الروسية، بعدما نشر أستاذ القانون الكندي، ريتشارد مكلارين، تقريرا في نوفمبر 2015، يثبت وجود أدلة لنظام ممنهج برعاية الدولة لتعاطي المنشطات، واتهم الوكالة الروسية بانتهاك اللوائح.

ونفت السلطات الروسية وجود أي برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات، لكنها تعهدت بالالتزام بالتوصيات الدولية لرفع الإيقاف.

وستعقد اللجنة المسؤولة عن مراجعة البرنامج الروسي، والتابعة للوكالة العالمية، اجتماعا خاصا يوم 24 أكتوبر، للاستماع إلى تقرير عن عملية المراجعة، وذلك وفقا لبيان من الوكالة العالمية، بعد اجتماع مجلسها التنفيذي في باريس.

وستتقدم لجنة المراجعة بعد ذلك بتوصيتها إلى مجلس إدارة الوكالة العالمية، في نوفمبر، بشأن إمكانية رفع الإيقاف عن الوكالة الروسية.

 

 
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مصدر الخبر: وكالة مغرس
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