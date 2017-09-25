احرزت ايران لقب الدوري العالمي بالكاراتيه التي اقيمت منافساتها على مدى يومين في مدينة اسطنبول التركية بحصولها على 12 ميدالية متنوعة.

وحلت ايران بالمركز الاول بفوزها بـ 4 ميداليات ذهبية و4 فضية و4 برونزية.

وجاءت اليابان بالمركز الثاني بحصولها على 3 ذهبية و4 فضية و5 برونزية.

وحلت تركيا بالمركز الثالث بحصولها على 2 ذهبية و1 فضية و4 برونزية.

وحلت بيرو بالمركز الرابع بفوزها بـميداليتين ذهبيتين ثم المغرب بالمركز الخامس بحصولها على ذهبية واحدة واخرى فضية.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة التي استضافتها مدينة اسطنبول في تركيا حضرها 1262 رياضي من 85 بلداً، واستمرت لمدة يومين، حصلت فيها ايران على اربع ميداليات ذهبية من قبل كل من( فاطمة جالاكي في وزن أقل من 55 كغم، وهامون درفشي في وزن أقل من 67 كغم، وبهمن عسكري في وزن أقل من 75 كغم، وكيوان بابان في وزن أقل من 84 كغم.

فيما حصل على الميداليات الفضية كل من (مهدي قراري زاده وصالح اباذري في اوزان أقل وأكثر من 84 كغم، ومنتخب الرجال المكون من "روشني وساجدي فر" ومنتخب السيدات المكون من "احمدي – خسروي وصادقي").

أما الميداليات البرونزية فقد تقلدها كل من (امير رضا ميرائي في وزن أقل من 67 كغم، وعلي فداكاري في وزن أقل من 84 كغم، وكذلك منتخبي السيدات المتكون من (افشار – عزيزي – موقرنيا واكرمي – خاني - نوبهاري) قد حصلا على المركز الثالث ايضاً.