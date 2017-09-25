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رقم الخبر: 203441 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 11:33 الاقسام: رياضة  
الايراني "مجتبى كليج" ينال ذهبية وزن 97 كلغم بالمصارعة الحرة
دورة الالعاب الآسيوية في تركمنستان

الايراني "مجتبى كليج" ينال ذهبية وزن 97 كلغم بالمصارعة الحرة

*علي هاشمي يتقلد الذهبية في وزن 105 كغم برفع الاثقال

 منح المصارع "مجتبى كليج" اول ميدالية ذهبية لايران في وزن 97 كلغم في مسابقة المصارعة الحرة بدورة الالعاب الآسيوية الخامسة داخل الصالات الجارية حاليا في عشق آباد عاصمة تركمانستان.

وتغلب الايراني "مجتبى كليج" في النزال النهائي على خصمه "رستم اسكندري" من طاجيكستان بنتيجة 10-0.

كما تقلد "علي هاشمي" الميدالية الذهبية لوزن 105 كلغم في مسابقة رفع الاثقال بعد ان حل بالمركز الثاني.

وسجل هاشمي 181 كلغم في رفعة الخطف و220 كلغم في رفعة النتر ، و401 كلغم بالمجموع.

وتقلد الميدالية الذهبية "ايفان افريموف" من اوزبكستان بتسجيله 411 كلغم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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