منح المصارع "مجتبى كليج" اول ميدالية ذهبية لايران في وزن 97 كلغم في مسابقة المصارعة الحرة بدورة الالعاب الآسيوية الخامسة داخل الصالات الجارية حاليا في عشق آباد عاصمة تركمانستان.

وتغلب الايراني "مجتبى كليج" في النزال النهائي على خصمه "رستم اسكندري" من طاجيكستان بنتيجة 10-0.

كما تقلد "علي هاشمي" الميدالية الذهبية لوزن 105 كلغم في مسابقة رفع الاثقال بعد ان حل بالمركز الثاني.

وسجل هاشمي 181 كلغم في رفعة الخطف و220 كلغم في رفعة النتر ، و401 كلغم بالمجموع.

وتقلد الميدالية الذهبية "ايفان افريموف" من اوزبكستان بتسجيله 411 كلغم.