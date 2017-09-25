وقد تمكن المنتخب الإيراني بعد خسارته أمام أوكرانيا، في بطولة كاس العالم لكرة القدم السباعية، تمكن من الحصول على المركز الثاني في البطولة.

ويذكر أن هذه المباريات بدأت منذ 10 أيلول/سبتمبر بمشاركة 16 فريقا واختمت مساء السبت في محافظة ' سان لويس' الأرجنتينية.