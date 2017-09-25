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رقم الخبر: 203440 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 11:32 الاقسام: رياضة  
الناطق بأسم الخارجية الايرانية يهنئ فريق كرة القدم للمعاقين إحرازه المركز الثاني

الناطق بأسم الخارجية الايرانية يهنئ فريق كرة القدم للمعاقين إحرازه المركز الثاني

هنأ المتحدث بإسم الخارجية 'بهرام قاسمي' الشريحة الرياضية والشعب الإيراني بمناسبة إحراز فريق كرة القدم السباعية للمعاقين المركز الثاني في بطولة العالم بألارجنتين.

وقد تمكن المنتخب الإيراني بعد خسارته أمام أوكرانيا، في بطولة كاس العالم لكرة القدم السباعية، تمكن من الحصول على المركز الثاني في البطولة.

ويذكر أن هذه المباريات بدأت منذ 10 أيلول/سبتمبر بمشاركة 16 فريقا واختمت مساء السبت في محافظة ' سان لويس' الأرجنتينية.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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