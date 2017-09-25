قضت محكمة جنايات مصرية، الأحد، بمعاقبة 14 شخصا بالسجن، لفترات تتراوح بين عامين والمؤبد، وبراءة اثنين آخرين، في قضية مقتل 22 مشجعا لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، خارج ملعب لكرة القدم بالقاهرة عام 2015.

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن القاضي صلاح محجوب رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة عاقب متهمين اثنين غيابيا بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و8 متهمين بالسجن 3 سنوات، وطفل حدث غيابيا بالسجن عامين.

وحكم القاضي ببراءة اثنين مما نسب لهما من اتهامات. وكان يُحاكم 13 متهما حضوريا، و3 غيابيا.

ويجوز للمتهمين المحكوم عليهم، وأيضا النيابة العامة، الطعن على الحكم الصادر، الأحد، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية بالبلاد.

يذكر أن مشجعين قتلوا، مساء 8 فبراير عام 2015، خارج استاد الدفاع الجوي، شرقي القاهرة، بالتزامن مع مباراة بين فريقي الزمالك وإنبي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أطباء وشهود عيان آنذاك إن أغلب القتلى تعرضوا للاختناق، جراء تدافع الجماهير، عقب استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق المشجعين الذين حاولوا دخول المباراة دون تذاكر، وفق ما نقلت "رويترز".