واصلت قوات العدو الصهيوني، صباح الأحد، توغلها في أراضي الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استولت تلك القوات على سيارة مواطن وجرار زراعي جنوب طوباس.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية، أن 4 جرافات من نوع D9 توغلت انطلاقاً من بوابة أبو ريدة على حدود بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس وتتجه باتجاه الجنوب.

وأوضحت المصادر، أن جرافات العدو تواصل تجريف وتسوية في أراضي المواطنين.

وفي سياق منفصل استولت قوات العدو الصهيوني، صباح الاحد، على سيارة وجرار زراعيين، في منطقة الرأس الأحمر جنوب طوباس.

وأفاد الناشط الميداني، عارف دراغمة، بأن قوات العدو استولت، على سيارة وجرار زراعيين، لمواطنين يعملون في منطقة الرأس الأحمر ذات الطبيعة الزراعية، جنوب طوباس.

يشار إلى أن سلطات العدو، تشن منذ أكثر من عشرة أيام حربا على المواطنين ومعداتهم الزراعية في هذه المنطقة.

كما شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بمدن بيت لحم والخليل وقلقيلية في الضفة المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية في مدينة قلقيلية، أن قوات العدو اعتقلت الصحفي رغيد طبسية، من فضائية النجاح بعد مداهمة وتفتيش منزله في المدينة وعبثت خرابا فيه. إضافة إلى اعتقال شابا من حي كفر سابا.

كما اعتقلت قوات العدو شابا من بلدة بيت عوا قضاء الخليل، وشاب آخر من حي تل الرميدة وسط الخليل، بزعم حيازته سكينا، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات العدو الصهيوني أربعة شبان من مناطق مختلفة من المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وشاب اخر من قرية مراح رباح جنوبا، بالإضافة لاعتقالها شابين من بلدة تقوع شرقا، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

من جانب آخر أعربت حركة حماس، عن استغرابها من خلو بيان مركزية فتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإجراءات أبو مازن ضد قطاع غزة والتي من المفترض إلغاؤها بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام.

وطالب فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتخاذ قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء هذه الإجراءات كافة، ولم يعد مبررا أي تعطيل أو تسويف لا سيما أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم، كما أن الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني مطالبين بالضغط من أجل إلغائها فعليا على الأرض.

ودعا فوزي برهوم حركة فتح ضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها التوتيرية والانسجام مع المزاج العام الفلسطيني والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية والتي من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء.