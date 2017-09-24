لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم بالإضافة إلى أسر آخر في عملية للجيش واللجان الشعبية في جبهة عسير أمس الأحد.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن مصرع 3 مرتزقة وأسر رابع بكمين محكم استهدف مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان 11 غارة على مدينة الربوعة خلال يومي السبت والاحد.

وكان لقي عدد من الجنود السعوديين يوم السبت مصرعهم، في كسر زحف واسع لهم، على موقع سهوة الذي يسيطر عليه الجيش واللجان الشعبية بمدينة الربوعة في ذات الجبهة.

هذا وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء السبت، صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على قاعدة الملك خالد الجوية بعسير.

وأوضح مصدر في القوة الصاروخية لـ "المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "قاهر تو إم" متوسط المدى محلي الصنع على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بمنطقة عسير.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مشيراً إلى أن إطلاق الصاروخ تم بعد عملية رصد ومتابعة وبالتزامن مع تحرك عسكري شهدته القاعدة الجوية خلال الأيام الماضية.

وأشار المصدر العسكري الى أن القوة الصاروخية على أتم الجهوزية وحاضرة للرد وردع العدوان في أي زمان ومكان، مؤكداً ان الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت السارة للشعب والرادعة لقوى العدوان.

يشار إلى أن قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط تحوي أكبر ترسانة عسكرية جوية وتستخدم قاعدة انطلاق رئيسية لطيران العدوان في الاعتداء على الشعب اليمني.

وكانت القوة الصاروخية قد استهدفت القاعدة أكثر من مرة بعدة صواريخ باليستية، حيث أطلقت في 28 مايو 2015م صاروخا باليستياً نوع "سكود" على قاعدة الملك خالد الجوية، وفي 16 من أكتوبر من نفس العام أطلقت صاروخية الجيش واللجان صاروخا باليستيا نوع "سكود" هو الثاني على القاعدة. وفي 28 مارس 2017م أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ من طراز قاهر تو إم على القاعدة الجوية في خميس مشيط.

إلى ذلك لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون بالإضافة إلى تدمير مدرعة وآلية لهم، أمس الأحد، في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية مأرب وشبوة والضالع ونهم.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير مدرعة لمنافقي العدوان ومصرع أعداد منهم في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التباب الرملية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة الضالع قتل وجرح أعداد من المرتزقة إثر عملية هجومية استهدفت مواقعهم في منطقة يعيس بمديرية دمت.

وقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان إثر استهداف آلية محملة بالأفراد في بوابة معسكر الفرضة بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

يأتي ذلك في سياق رد الجيش واللجان الشعبية على استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب جرائمة بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

من جانب آخر كثف طيران العدوان السعودي الأمريكي الأحد من غاراته على مناطق متفرقة في محافظة صعدة.

مصدر محلي أفاد للمسيرة نت أن طيران العدوان شن غارة على جسر نملة الرابط بين مديريتي منبه ورازح ما أدى إلى تدميره.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة آل الحماقي ومنطقة مندبة في مديرية باقم.

وفي السياق ذاته، شن طيران العدوان على منطقة طخية بمديرية مجز.

وكان طيران العدوان شن عدة غارات أمس الأول على مناطق متفرقة بصعدة استهدف بأحدها جسر عكوان بمديرية الصفراء ما أدى إلى تدميره.