أعلن قائد القوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية في جنوب شرق البلاد العميد نادر علي دوست إن الجيش حصل على خبرات جيدة على المستوى البري والجوي والبحري مشيراً الى أن مستوى الإستعداد الذي يتمتع به الجيش لا يقارن مع فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على إيران 19080-1988).

وفي تصريح له قال العميد علي دوست إن الجيش الإيراني اليوم هو جيش مقتدر على مستوى المنطقة عموماً مشيراً الى أن إقتدار الجيش عنصر ردع بالنسبة للإستكبار.

واشار الى التطوير المتسارع الذي يحظى به الجيش في المجال الصاروخي وصناعة الطائرات والسفن والدبابات والمدافع الى جانب زيادة مديات الصواريخ وتزويد الطائرات بمعدات ليلية وتزويد الصواريخ بمعدات ذكية وزيادة مديات المدافع.

ولفت الى أن البحر سوف يكون ساحة الحروب المستقبلية مشيراً الى الإهتمام الكبير الذي ينصب في إيران على هذا المجال. وأعرب عن استعداد الجيش للتصدي لأي اعتداء إقليمي أو دولي والرد عليه في أقصر فترة ممكنة. وأشار الى الحروب بالوكالة التي يشنها الأعداء وقال إن الجيش وضع تكتيكات دفاعية للتصدي لذلك.

ولفت العميد علي دوست الى تشكيل قوات تدخل سريع الى جانب الفرق الأخرى وقال إن الجيش يتمتع بمستوى من التطور والتحديث بحيث تمكن من الوصول الى مناطق بعيدة جغرافياً عن الحدود البحرية الإيرانية وذلك لتأمين المصالح القومية للبلاد.