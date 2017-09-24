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رقم الخبر: 203433 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 19:38 الاقسام: محليات  
العميد دهقان: وزارة الدفاع مستعدة لتوفير إحتياجات قوات الشرطة

العميد دهقان: وزارة الدفاع مستعدة لتوفير إحتياجات قوات الشرطة

قال مستشار قائد الثورة الاسلامية في شوون الصناعات الدفاعية واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة مستعدة تماما لتوفير الاجهزة والمعدات المتطورة التي تحتاجها قوات الشرطة الايرانية.
وقال العميد دهقان خلال لقائه قائد قوات الشرطة بمحافظة اصفهان وسط ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحه قد حققت انجازات جيدة في مجال انتاج المعدات العسكرية المتطورة لتوفير حاجات القوات المسلحة.
وصرح ان قوات الشرطة تعتبر اليوم احد الاركان الهامة لتوفير الامن في البلاد مضيفا انه يجب ان يتم تزويد هذه القوات بالمعدات والاجهزة المتطورة لمواجهة المجرمين والعناصر الشريرة والمهربين وتنظيم حركة المرور في المدن والطرق.
واكد ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ومن خلال القدرات العالية التي يتمتع بها خبرائها تستطيع توفير احتياجات جهاز الشرطة بالاجهزة والمعدات المتطورة والحديثة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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