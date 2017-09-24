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رقم الخبر: 203432 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: محليات  
صالحي: زيارة الرئيس روحاني لنيويورك حققت إنجازات مهمة رغم قصر مدتها

صالحي: زيارة الرئيس روحاني لنيويورك حققت إنجازات مهمة رغم قصر مدتها

كتب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق رضا صالحي أميري حول زيارة الرئيس حسن روحاني الى نيويورك لحضور إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول إن زيارة نيويورك حققت إنجازات مهمة رغم قصر مدتها.
وفي مقال نشرته صحيفة إيران الصباحية قال صالحي أميري إن واحدة من الرسائل التي حملتها زيارة روحاني الى نيويورك هي تبيين السياسة والإستراتيجية الإيرانية لزعماء العالم والرأي العام العالمي والتعريف بالثمن الباهض الذي تدفعه إيران في محاربة الإرهاب وهو ما لا يعترف به العالم.
وأضاف أن روحاني أكد خلال زيارته على ضرورة استمرار الإتفاق النووي وأهميته لحفظ السلام والإستقرار الإقليميين كما حذر من ظاهرة النزعة الترامبية واعتبرها تهديدا للعالم مقابل المنطق العقلاني الذي اتصف به خطاب روحاني وهو ما أثار اعجاب واستحسان الحاضرين في الإجتماع.
واعتبر صالحي أميري إن لقاء روحاني مع الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة والقادة السياسيين وزعماء الأديان والمذاهب جاء بهدف إزالة الوصمة الكاذبة التي ألصقت بإيران وبالإسلام إذ حث روحاني على ضرورة إنتهاج سياسة الإعتدال في عالم تعج به الإضطرابات والنزاعات.
وقال: من هنا فنحن أحوج ما نكون الى إبراز حقوق إيران وتبيين الفرص الثقافية والتاريخية التي تتمتع بها هذه البلاد الى العالم وذلك بالإعتماد على دبلوماسية فاعلة على الصعيد الثقافي والسياحي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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