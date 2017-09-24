أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلق التهديدات فحسب بل أهان شعوب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ولم يحترم مشاعرها.

وفي مقال نشره على صفحته في انستغرام قال واعظي إن الإعلام العالمي لازال متأثراً بخطابين من خطابات رؤساء الجمهورية في الإجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: لقد أتصف خطاب الرئيس ترامب بالإزدواجية والحقد والتهديد والجهل والسفاهة وهو كما قال قائد الثورة الإسلامية نابعا من اساليب رعاة البقر التي تعود الى ما قبل القرن العشرين.. فيما كان خطاب الرئيس روحاني نابعاً من المحبة والسلام والحكمة والإعتدال .

وقال: ففي الوقت الذي هدد ترامب بتدمير كوريا الشمالية دعا روحاني الى السلام في المنطقة والعالم.

وأضاف: لقد قال ترامب إن الولايات المتحدة هي في الأولوية فيما اعتبر روحاني السلام والأمن والتنمية أولوية العالم وتحدث ترامب عن تخصيص 700 مليار دولار للتكاليف العسكرية فيما اعتبر روحاني إن السلام جميل والأسلحة القاتلة قبيحة.