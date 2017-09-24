أشار السفير العراقي في ايران "راجح الموسوي" يوم الأحد، الى دور ايران ودعمها لدول المنطقة في مواجهة الاعداء المتمثل بالارهاب، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمثّل قلب العالم الاسلامي النابض.

ولفت الموسوي في تصريح له في مدينة قم المقدسة الى الاتهامات التي توجه الى ايران على مستوى العالم في أنها ترعى الارهاب، مؤكدا انه لولا مساعدات ايران ودعمها لما استطاعت دول المنطقة مواجهة الاعداء، كما هو الحال في ان دور دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية كان من العوامل الاساسية لانتصار العراق على الارهاب والوهابية .

وتابع السفير العراقي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تدخر جهدا في دعم الاسلام والمسلمين، وان السنوات الاخيرة تشهد بجلاء على اسهامات ايران ودعمها على صعيد مواجهة الاعداء في جبهات الحرب ونشر الدين الاسلامي .

وافاد بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي بمثابة قلب العالم الاسلامي النابض وهي تسمع دوما واعية المسلمين في كافة البلدان، وتنبري لمساعدتهم وهي بذلك مصداق لاحاديث اهل البيت عليهم السلام في ان "من سمع مسلما يقول يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم" .