أكد سفير روسيا في طهران "لقان جاغاريان"، إن مواجهة إيران وروسيا ليست في صالح الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقال: إن بلاده لم ولن تكون تابعة للولايات المتحدة وتتمتع بسياسة مستقلة.

وأعرب جاغاريان، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" في وقت متأخر يوم السبت، عن أمله بأن يفهم ترامب والكونغرس الأمريكي عاجلاً أم آجلاً بأن مواجهة إيران وروسيا وغيرها من البلدان الأخرى لا تصب في صالح الولايات المتحدة.

واضاف: إن للولايات المتحدة العديد من المشاكل الداخلية وقد أكد ترامب بعد إنتخابه مراراً بأن الأولوية هي للولايات المتحدة ومن هنا فنحن نوصيه أن يهتم بهذه بمشاكله الداخلية والتي منها العنصرية كما أن الكثير من أبناء الشعب الأمريكي لا يملك سكناً.

وحول التعاون بين روسيا وإيران وتركيا والعراق في مواجهة الإرهاب قال جاغاريان، إن هذا التعاون فتح صفحة جديدة في مواجهة داعش وجبهة النصرة خاصة في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الدول عقدت حتى الآن 6 إجتماعات في أستانة وإن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا زار إيران واجتمع مع ( امين مجلس الامن القومي) علي شمخاني و(مساعد وزير الخارجية) حسين جابري أنصاري، من أجل تعزيز التنسيق بين إيران وروسيا بخصوص سوريا.

وحول سؤال لإرنا عن المواضيع التي ركزت عليها زيارة المبعوث الروسي الكساندر لافرنيتييف الاخيرة إلى إيران ولقاءاته بشمخاني وجابري أنصاري، قال السفير الروسي: لقد جاءت الزيارة من أجل تعزيز التنسيق بين البلدين وبحث مناطق النزاع في سوريا وقد اتفق الجانبان على ثلاث مناطق محددة وسوف يتباحثان أكثر حول المنطقة الرابعة أي مدينة إدلب.

وحول سؤال بشأن ما إذا جرى البحث خلال الإجتماعات حول القضية العراقية، قال جاغاريان: بخصوص العراق وإقليم كردستان سوف تكون هناك تنسيقات أخرى بين جابري أنصاري ونظيره الروسي ميخائيل باغدانوف، علماً أن باغدانوف عقد لقاءات في موسكو مع مساعد وزير الخارجية العراقي خير الله وإن موسكو تؤكد على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي العراقية.