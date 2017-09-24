أزيح الستار يوم الاحد، في اليوم الثالث من أسبوع الدفاع المقدس عن 3 منجزات جديدة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبحضور قائد القوة البرية العميد "كيومرث حيدري" وعدد آخر من مسؤولي الجيش، أزيح الستار عن 3 منجزات جديدة لمؤسسة الأبحاث وجهاد الإكتفاء الذاتي للقوة البرية للجيش وهي منظومات "حيدر 7" و"حيدر 44" و"حيدر41".

المنظومة "حيدر 41" تتعلق بمدفع "هاوتزر" 122 ملم ذاتي الحركة بعجلات، وتتميز بمخزن عتاد آلي للمرة الاولى وخفض فترة التحضير للعمل وخفض عدد الافراد وإمكانية الإطلاق من مسافات بعيدة بصورة لاسلكية وسلكية.

والمنظومة "حيدر 44" تتعلق بخفض فترة الكشف عن الهدف حتى إطلاق النيران عن طريق السيطرة الذكية والاتمتة لراجمة قذائف 122 ملم، ومن مميزاتها زيادة الدقة والسرعة والرد السريع في دعم نيران المدفعية واستخدام الطائرات المسيرة كراصد جوي متقدم وإمكانية التحكم به عن بعد بصورة سلكية او لاسلكية وامكانية التركيب على جميع المدافع.

والمنظومة "حيدر 7" وتتعلق بعربة ذات عجلات 8*8 ببرج جديد مزود بمدفع "23" ملم "ستابلايز" بوقاية مدرعة، ومن مميزاتها تركيب منظومة التزود بالعتاد بصورة آلية والاتمتة الكاملة للبرج للتوجيه والسيطرة وإطلاق النيران المؤثرة من داخل العربة وزيادة قدرة الاشتباك عن طريق الاطلاق بصورة مؤثرة ودقة عالية حين الحركة.

وقد أكد قائد القوة البرية للجيش الايراني بأن جدول الاعمال لهذه القوة يتضمن التصنيع الذكي والأتمتة لجميع المعدات.

وأضاف العميد حيدري: اليوم وكلما تقدمنا الى الأمام تتجلى للشعب والعالم الاسلامي الأبعاد الوجودية للقوات المسلحة وضرورة المزيد من تجهيزها.

وأكد بأن عداء الاعداء للجمهورية الاسلامية الايرانية لا ينتهي وينبغي على الدول الحرة ان تجهز نفسها، واضاف: إن ايران جديرة بارساء الامن على الصعيدين الوطني والاقليمي وهي تتخذ الخطى في سياق الرقي بقدراتها.

واضاف: إن ايران فضلا عن توفير الأمن لنفسها قادرة ايضا على الدفاع المؤثر عن مصالح المنطقة في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم، وليس بإمكان أي عاصفة وإعصار أن تهزّ ايران الاسلامية.

واشار قائد القوة البرية الى منجزات القوات المسلحة على صعيد الاكتفاء الذاتي وتصنيع قطع الغيار واضاف، ان القوة البرية تعتبر قوة فريدة من حيث المدفعية والدروع وامتلاكها اكبر اسطول للمروحيات.

ونوه الى ان هنالك في القوة البرية 26 فرعا وتخصصا يمكننا من خلال دمجها ادارة ساحة حرب كبرى وأضاف: إننا يمكننا تزويد جيوش الدول الاسلامية بخبراتنا في القوة البرية.

وتابع قائلا، ان قواتنا البرية جاهزة لتمريغ انف اي عدو احمق بالتراب لو حاول التطاول على حدودنا.

وتابع العميد حيدري، ان التصنيع الذكي والاتمتة والحركة الذاتية لجميع المعدات، مدرجة في جدول اعمالنا.

واشار قائد القوة البرية الى تواجد وحدات القوة البرية في حدود البلاد واضاف، لو اقتضت الضرورة فان هذا التواجد سيستمر. واكد بانه على جميع الدول الاسلامية التحرك في مسار تاسيس الجيش الاسلامي الواحد واضاف، اننا نقول لجميع الدول الصديقة بان يعتبروا قوة قواتنا المسلحة قوة لجيش الاسلام وان لا يشعروا بالخوف ولا ينخدعوا بمشروع الاستكبار المتمثل بالتخويف من ايران.