*تنفيذ عمليات مركّبة لمختلف وحدات الحرس الثوري.. والقوات الخاصة تنفّذ هجوماً صاعقاً بدعم من الدبّابات * العميد سلامي: أمن الحدود الايرانية له الأولوية في استراتيجيتنا الدفاعية

قرّر المجلس الاعلى للامن القومي بالجمهورية الاسلامية إغلاق الحدود الجوية الايرانية مع إقليم كردستان العراق، بعد إصرار الأخير على إجراء الاستفتاء.

وقال المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي "كيوان خسروي": بطلب من الحكومة المركزية العراقية فقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية من ايران باتجاه مطاري السليمانية واربيل وكذلك الرحلات العابرة للأجواء الايرانية من مبدأ اقليم كردستان.

ولفت خسروي الى عقد اجتماع طارئ للمجلس الاعلى للامن القومي صباح الأحد، بهدف دراسة طلب الحكومة المركزية العراقية بشأن اغلاق الحدود الايرانية مع اقليم كردستان، وقال : نظرا لعدم تأثير المساعي السياسية الخيرة التي قامت بها ايران واصرار مسؤولي اقليم كردستان على إجراء الإستفتاء، فقد تمّ إغلاق الحدود الجوية الايرانية أمام جميع الطائرات القادمة من إقليم كردستان.

وتابع: إستنادا الى هذا القرار فإن جميع الرحلات المتجهة من ايران الى مطارات إقليم كردستان توقفت أيضا.

واختتم خسروي قائلا: ان القرارات المتسرعة لبعض مسؤولي اقليم كردستان في تقييد قدرة الأداء والحوار البنّاء للأكراد في سيادة العراق، ستعرّض أمن المواطنين الاكراد والعراق والمنطقة لتحديات جادة.

كما أعلن مجلس الامن القومي التركي في بيان: إن الأجواء التركية ستغلق بوجه الطائرات التي تنطلق من وإلى إقليم كردستان العراق.

في سياق آخر أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، العميد محمد باكبور، انه تم وبنجاح تنفيذ عمليات مركبة، بين مختلف وحدات الطائرات المسيّرة والصاروخية والمدفعية والمروحيات والدروع في مناورات "محرم" التي إنطلقت أمس الأحد بشمال غرب ايران.

وصرّح العميد باكبور يوم الاحد، على هامش مناورات "محرم" الامنية الجارية في شمال غرب ايران: إن أهم هدف لنا من هذه المناورات هو إيجاد التنسيق وتنفيذ عمليات مركبة لمختلف الوحدات مع بعضها بعضا وهو الامر الذي تحقق بفضل الله تعالى.

وتابع قائد القوة البرية للحرس الثوري، انه فضلا عن تمرين الجهوزية للوحدات المختلفة فقد تم في هذه المناورات استعراض التنسيق فيما بينها وفي ظروف حقيقية.

وقال العميد باكبور: انه في مناورات "محرم" الامنية تم وبنجاح تنفيذ عمليات مركبة بين وحدات الطائرات المسيرة والصاروخية والمدفعية والمروحيات والدروع.

واضاف: إن منطقة المناورات هي من المناطق التي كان الأشرار وأعداء الثورة يترددون فيها إلا انه تم تطهيرها من وجودهم من خلال تنفيذ المناورات والعمليات المقتدرة من قبل الحرس الثوري.

واشار العميد باكبور في ختام تصريحه الى دور واهمية ومكانة مهمات المقرات العملانية للحرس الثوري في ارساء الامن المستديم في المناطق الحدودية وقال: إن مقرات القوة البرية للحرس الثوري ومنها مقريّ "قدس" و"حمزة سيد الشهداء (ع)" تقوم على الدوام بتنفيذ العمليات والمناورات وتمارين الجهوزية.

وكانت قد إنطلقت صباح الاحد المرحلة الرئيسية لمناورة "محرم" الامنية في المنطقة العامة بشمال غرب ايران.

وبدأت هذه المرحلة بكلمة السر "يا حسين (ع)" بإطلاق نيران مدفعية مكثفة من قبل قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" لتابع للحرس الثوري.

وبدأت هذه المرحلة من المناورة بحضور مساعد شؤون التنسيق بمقر "خاتم الانبياء (ص)" العميد شادماني، ونائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد "حسين سلامي" وقائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، إضافة الى حشد من كبار القادة والمسؤولين العسكريين.

وفي المرحلة الرئيسية لمناورة "محرم" الامنية التي تجري بقيادة مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)"، تشارك وحدات مشاة ودروع وحرب الكترونية ومروحيات وصواريخ، لغرض اجراء تمارين الجهوزية الدفاعية.

كما أعلن الجيش عن انطلاق المرحلة الثالثة من مناورة "حيدر الكرار الكبري" يوم الاحد، بمشاركة اللواء 35 للقوات الخاصة، وقوات الرد السريع البرية التابعة للجيش بمحافظة كرمانشاه (غرب البلاد) في المنطقة الحدودية الرسمية العامة بمدينتي "برويز خان"، و"قصر شيرين".

وفي هذا السياق صرّح نائب القائد العام للقوات البرية التابعة للجيش "العميد نوذر نعمتي"، لوكالة "ارنا" على هامش المناورة: إن الهدف من إجرائها هو تقييم التحرك والأداء لدى وحدات الرد السريع الخاصة بالجيش.

وتابع العميد نوذري: إن المناورة تأتي في سياق المناورات السابقة والتي نفذت على مدى العامين الاخيرين، و وفقا للقرارات الميدانية في هذه المنطقة؛ موضحا ان المرحلة الأولى منها نفذت في هذه المنطقة، فيما أجريت المرحلة الثانية شمال شرقي البلاد، لتتواصل في مرحلتها الثالثة الراهنة والتي انطلقت بمشاركة الوحدات الخاصة في المنطقة الحدودية الرسمية العامة لمدينتي برويز خان وقصر شيرين الغربيتين.

وأضاف قائلا: إن مناورة حيدر الكرار الكبري ستستمر على مدى أسبوع واحد بمراحل عديدة، وبأساليب مختلفة تتحرك على أساسها الوحدات الخاصة لأداء المهام الموكلة اليها.

من جهته اعلن المتحدث باسم مناورات "محرم" الامنية العميد "حبيب شهسواري"، عن تنفيذ القوات الخاصة هجوما صاعقا في هذه المناورات بدعم من دبابات "T72S" .

وفي تصريح ادلى به العميد شهسواري يوم الاحد على هامش مناورات "محرم" الامنية، أشار الى ان المرحلة الرئيسية للمناورات تمت بتنفيذ عمليات هجوم على مرتفعات "كفارستان" وقال، انه تم في هذه المرحلة من المناورات اطلاق نيران مدفعية مكثفة وهجوم صاعق من قبل القوات الخاصة بدعم من دبابات "T72S".

واضاف، ان مناورات "محرم" الامنية جارية حاليا في مرتفعات اشنوية بقيادة مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" (التابع للحرس الثوري).

ووصف العميد شهسواري المناورات بانها ناجحة، وقال: ان الهدف من اقامة هذه المناورات هو الرقي بالجهوزية القتالية والمعداتية والتخصصية للمقاتلين.

واكد المتحدث باسم مناورات "محرم" بأن رسالة هذه المناورات هي السلام والامن والاستقرار للاصدقاء فيما رسالتها للاعداء هي ان مقاتلينا وابطالنا يدافعون بصلابة واقتدار عن حدود الجمهورية الاسلامية ولا يسمحون لاعداء الثورة بالإعتداء على حدودنا.

وحول الاجراءات المتخذة في اليوم الاول للمناورات قال: ان تنفيذ الهجوم الليلي واطلاق النيران والتفجيرات وعمليات الدورية والاستطلاع في المناطق الحدودية ونقاط التفتيش والسيطرة، كانت من ضمن الفعاليات المنجزة في اليوم الاول (الاحد) للمناورات.

من جانبه أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد "حسين سلامي"، ان الامن يحظى بأهمية متميزة في النظام الدفاعي للبلاد، ولاسيما في ظل الاوضاع التي تشهد فيها الدول المجاورة توترا أمنيا وأزمات ومحاولات امريكا وبريطانيا وحلفائهما الإقليميين إيجاد تغييرات جيوسياسية بالعالم.

وصرّح سلامي يوم الاحد على هامش مناورات محرم: إن الاستكبار العالمي وحلفائه يحاولون العمل على تغيير الخارطة الجيوسياسية للعالم.

ولفت الى انه ومن أجل إرساء دعائم الامن للشعب الايراني نجري المناورات المختلفة في البلاد مثل مناورات محرم، مؤكدا أن الهيمنة على الاوضاع بالحدود تحظى بأولوية أساسية وأهمية بالغة.

وتابع: إن إرساء دعائم الامن ولاسيما على الحدود يستلزم ملاحقة الاعداء على الارض واستعراض جهوزيتنا الدفاعية.

وشدّد على ان الامن في المناطق الحدودية تتصدر اولوياتنا الدفاعية، مشيرا الى أن إجراء مناورات محرم الامنية وسائر المناورات الاخرى للقوات المسلحة تأتي بهدف إرساء الامن والاستقرار وزرع اليأس في نفوس الاعداء.

وفي الختام قال سلامي: إن أسلحتنا كافية لردع الهجمات البرية والجوية والبحرية، واضاف: ان المهم هو التنسيق بين قواتنا المدافعة سواء القوات الشعبية والطيران والمدفعية والمدرعات المشاركة في هذه المناورات والتي أنجزت مهامها بنجاح.