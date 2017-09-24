استعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا واوقيانيا ابراهيم رحيم بور في مدونة اطلق عليها عنوان ضمير الانسانية الجريح في ميانمار، استعرض وضع المسلمين الروهينغا في ميانمار والاجراءات التي قام بها الوفد الايراني الذي ترأسه الى بنغلادش ومنها زيارته للمناطق الحدودية المشتركة مع ميانمار لتقديم المساعدات الانسانية الى المشردين من هؤلاء المسلمين والذين يبلغ عددهم حتى اليوم 500 ألف شخص.

وقال رحيم بور في مدونته ان هؤلاء المشردين حُرموا من ابسط ضروريات الحياة كـمياه الشرب والغذاء والملاجئ؛ وهم يعيشون في ظروف مزرية في تلك المناطق الحدودية، حيث هبوب العواصف الموسمية التي سلبت منهم امكانية النوم والاستقرار.

وقال مساعد الخارجية ان مسلمي الروهينغا الذين كانوا يقطنون في ولاية اراخان بميانمار وكان قد بلغ تعدادهم السكاني 4.2 مليون نسمة، لكنهم وعلى مرّ الاعوام تعرضوا الى المجازر واحرقت مناطق سكناهم؛ ما ادى الى مقتل معظم هؤلاء المسلمين ليبلغ عددهم اليوم 1.1 مليون نسمة فقط.

ولفت الى ان السلطات المعنية وافقت على استقرار نحو 500 الف شخص من هؤلاء المسلمين المشردين على الحدود المشتركة بين ميانمار وبنغلادش، فيما وثقت منظمة الصليب الاحمر الدولية 70 الف شخص منهم فقط والذين كانوا قد هاجروا الى تلك المناطق خلال الفترات السابقة، على قائمتها لتوفير الماء والغذاء والملاجئ لهم، دون ان تتولى مسؤولية اكبر من ذلك.

ونوه الى ان ايران وتركيا وماليزيا واندونيسيا تعد ضمن الدول التي ارسلت شحنات من المساعدات الانسانية الى بنغلادش، فيما ادعت بعض الدول الاوروبية بانها قدمت مساعدات نقدية عبر القنوات الرسمية التابعة للامم المتحدة.

واردف مساعد الخارجية قائلا، ان بلدانا اقليمية كبرى كالصين والهند اعلنت عن قلقها ازاء الاحداث المروعة هذه؛ وطالبت بوضع حد لاعمال العنف وتكريس الاستقرار والهدوء في تلك المنطقة.

وشدد على ان المساعدات الانسانية لم تف بالغرض في سدّ ابسط ضروريات المشردين واللاجئين الروهينغا؛ مما يستدعي تظافر الجهود الجماعية من قبل الدول المسلمة وتحرك الضمائر الحية واحرار العالم من اجل توفير أدنى نسبة من متطلباتهم والحؤول دون وقوع خطر الموت التدريجي لهذه المجموعة من اللاجئين.

وحول زيارته للمناطق الحدودية البنغلادشية، قال رحيم بور انه عقب صدور تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية وتاكيد رئيس الجمهورية و وزير الخارجية بضرورة ايصال المساعدات الانسانية فورا الى هؤلاء المشردين، ترأستُ وفدا اصطحب 40 طنا من الضروريات الاساسية للاجئين، كانت مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الايرانية التي وصلت الى ميناء جيتاغونغ البنغلادشي في 15 سبتمبر الماضي.

ولفت مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا واقيانيا ان الاجراءات المتخذة من جانب الجمهورية الاسللامية في هذا الاطار والى جانبها دول اسلامية اخرى، تسببت في الغاء زيارة السيدة سوتشي الى نيويورك واجراء لقاء تلفزيوني واقرارها بالجرائم المرتكبة في المنطقة وايضا استعدادها لاستقبال المشردين وعودتهم الى وطنهم كما وعدت بمعاقبة المسؤولين الاقليميين في ميانمار.