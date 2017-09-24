اعلن حرس الثورة الاسلامية عن إقامة مراسم تشييع الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة "محسن حججي" يوم الاربعاء القادم (27 سبتمبر) في طهران .

واصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا اعلن فيه عن اقامة مراسم تشييع جثمان المناضل المدافع عن المراقد المقدسة "الشهيد محسن حججي" يوم الاربعاء القادم (27 سبتمبر) في طهران؛ داعيا للمشاركة الملحمية في هذه المراسم التي تتزامن واجواء العزاء التي تعمّ البلاد بمناسبة حلول شهر محرم الحرام 1439 للهجرة، وذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام واصحابه الاوفياء.

واكد الحرس الثوري في بيانه انه سيوافي الشعب الايراني الثوري بتفاصيل مراسم تشييع الشهيد حججي لاحقا.

يذكر ان الشهيد محسن حججي البالغ من العمر 25 عاما كان قد وقع اسيرا بيد عناصر داعش الارهابيين في منطقة "التنف" عند الحدود العراقية – السورية، قبل ان تعلن هذه العصابة الضالة على قطع راسه.