أجرى البحارة الروس والصينيون عملية مشتركة لاحتجاز "سفينة مخالفة" في بحر أوخوتسك، في إطار المرحلة الثانية للمناورات الروسية الصينية الدولية "التعاون البحري-2017".

وأفاد الناطق الرسمي باسم أسطول المحيط الهادئ الروسي القبطان فلاديمير ماتفييف، بأن السفينة الكبيرة الروسية "الأميرال تريبوتس" والمدمرة الصينية "شي تزياجوان" كشفا، وفق سيناريو العملية، سفينتين مجهولتين في البحر. وقام أفراد المشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ ووحدة المشاة البحرية للقوات البحرية الصينية بإجراء عملية البحث في السفينتين وذلك بدعم من القناصة.