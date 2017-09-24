ألمح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى أن ابنته، عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي كاربيو، يمكن أن تخلفه عام 2022.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار"، يوم الأحد، عن دوتيرتي قوله خلال حديث مع الصحفيين في مدينة دافاو ليلة الجمعة: "لم أجد مرشحا أفضل من سارة لتصبح الرئيسة القادمة"، وأضاف أنها "ليست متعصبة". كما وصف ابنته بأنها سيدة قوية تعرف القانون بشكل جيد للغاية. وكان دوتيرتي، وهو عمدة سابق لمدينة دافاو، قد أعلن في عام 2016 عن استعداده للعمل فترة رئاسية أخرى.