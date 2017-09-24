بركان بالي يهجر الآلاف بإندونيسيا نزح أكثر من 34 ألف شخص من المنطقة المحيطة ببركان في جزيرة بالي السياحية الشهيرة بإندونيسيا، وسط مخاوف من انفجار بركان في الجزيرة للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما، حسبما أفاد مسؤولون.