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|رقم الخبر: 203418
|تاريخ النشر: أيلول 24, 2017
|الوقت: 19:42
|الاقسام: دوليات
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بركان بالي يهجر الآلاف بإندونيسيا
نزح أكثر من 34 ألف شخص من المنطقة المحيطة ببركان في جزيرة بالي السياحية الشهيرة بإندونيسيا، وسط مخاوف من انفجار بركان في الجزيرة للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما، حسبما أفاد مسؤولون.
العدد الذي أعلنته الأحد قوة مهام الطوارئ، يزيد عن ضعف التقديرات السابقة، ويشمل أشخاصا غادروا الجزيرة طواعية، وكذلك أولئك الذين صدرت لهم أوامر بإخلاء منطقة يبلغ محيطها 9 إلى 12 كيلو مترا حول جبل ماونت آغونغ. ورفعت السلطات مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى.
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