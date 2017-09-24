  • الأحد ٣ محرم ١٤٣٩
  • الأحد , سبتمبر 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203418 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: دوليات  
بركان بالي يهجر الآلاف بإندونيسيا

بركان بالي يهجر الآلاف بإندونيسيا

نزح أكثر من 34 ألف شخص من المنطقة المحيطة ببركان في جزيرة بالي السياحية الشهيرة بإندونيسيا، وسط مخاوف من انفجار بركان في الجزيرة للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما، حسبما أفاد مسؤولون.

العدد الذي أعلنته الأحد قوة مهام الطوارئ، يزيد عن ضعف التقديرات السابقة، ويشمل أشخاصا غادروا الجزيرة طواعية، وكذلك أولئك الذين صدرت لهم أوامر بإخلاء منطقة يبلغ محيطها 9 إلى 12 كيلو مترا حول جبل ماونت آغونغ. ورفعت السلطات مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1254 sec