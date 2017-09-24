أجرت السويد أكبر تدريبات عسكرية لها منذ أكثر من عقدين من الزمان بعد مزاعم تزايد التهديدات الروسية لها.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، يوم الأحد، أن أكثر من 20 ألف جندي بدعم من وحدات الدفاع الجوي الفرنسية والأمريكية شاركوا في تدريبات "أورورا 17" مشيرة إلى أن التدريبات امتدت إلى الساحل الغربي للسويد ومنطقة جوثنبرج ومنطقة ستوكهولم ووادي مالارين بجزيرة جوتلاند على بحر البلطيق.

وعززت روسيا وجودها العسكري في منطقة البلطيق ونظمت تدريبات عسكرية واسعة النطاق تدعى "زاباد" التي استخدمت فيها مروحيات وطائرات مقاتلة وصواريخ ودبابات على طول حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وشارك في هذه المناورات حوالي 19 ألف جندي سويدي يدعمهم ألف و435 جنديا أمريكيا و120 جنديا فرنسيا، وشاركت أيضا وحدات من الدنمارك وفنلندا والنرويج وليتوانيا وإستونيا.

واستدعت السويد- في يونيو الماضي سفير روسيا بعد أن حلقت طائرة مقاتلة بشكل غريب بالقرب من طائرة استطلاع سويدية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق.

ووافقت حكومة السويد في أغسطس الماضي على صفقة دفاعية بقيمة 2.8 مليار كرونه (260 مليون جنيه استرليني) للقوات المسلحة كل عام حتى عام 2020. وبعد ثماني سنوات من إلغاء التجنيد الإجباري في البلاد، أعادت الحكومة عرض السياسة بعد فشل عملية التوظيف.