اقتنع أميركيون بأن نهاية العالم باتت وشيكة، بعد سلسلة من الكوارث المتتالية في الآونة الأخيرة، من بينها زلزالان و3 أعاصير عاتية، إلى جانب أزمة الصواريخ الكورية الشمالية، الأمر الذي دفعهم إلى تخزين السلع في ملاجئ محصنة استعدادا لآخر فصول الحياة على كوكب الأرض.

وارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الماضية مبيعات الأغذية المجمدة وأقنعة الوقاية من الغازات ومعدات أخرى للنجاة، مع استعداد أصحاب هذا الفكر لمواجهة أي كارثة سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

وجاءت تلك التصرفات كرد فعل على صور لأشخاص لا حيلة لهم في وجه الفيضانات والسيول بعد أعاصير هارفي وإرما وماريا وأخرى لبلدات على جزر محتها الكوارث من على وجه الأرض، إلى جانب صور من دفنوا تحت الأنقاض بعد زلزالين هزا المكسيك مؤخرا وصور صواريخ كوريا الشمالية وهي تنطلق في السماء.

وقال كيث بانسيمر نائب رئيس قسم التسويق في متجر (ماي باتريوتسابلاي) على الإنترنت الذي يبيع احتياجات البقاء ومقره في ولاية أيداهو " لقد كانت ستة أو سبعة أسابيع من العمل المكثف هنا. ارتفعت المبيعات لثلاثة أمثال".

الى ذلك قال الجيش الأمريكي مساء يوم السبت إنه فتح تحقيقا بشأن تنبيهات زائفة أرسلت لهواتف محمولة ولوسائل التواصل الاجتماعي تنصح العسكريين الأمريكيين وأسرهم بمغادرة شبه الجزيرة الكورية.