بمناسبة حلول فصل الخريف وحلول السنة الدراسية الجديدة، كتبت السيدة معصومة ابتكار مساعدة رئيس الجمهورية، مقالاً حول فحوى التعلّم ودعم العائلة الهام في تطوير وارتقاء مستوى أولادهم العلمي والثقافي، هذا نصه..

معصومة ابتكار/ مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة

إن الشهر الرابع الإيراني (مهر) الذي يبدأ في 23 سبتمبر/ أيلول، يأتي لعوائل التلاميذ والطلبة بأجواء جديدة، وبالطبع مطعّمة بشيء من القلق والمخاوف؛ الأجواء الجديدة بسبب الرغبة والحب الفطري للتعلم والتطور، والقلق يتعلق بالمستقبل الذي يتوجب أن يكون واضحاً للعيان.

ان المؤشرات والإحصائيات تبين أن التعلّم هو رغبة وأمنية ذاتية على مستوى الدنيا. فكل انسان يرغب بالتعلّم وكسب المهارة ورفع مستوى المعلومات والإطلاع، ويعتبر أن المعرفة هي وسيلة للتغيير والإرتقاء بمستوى وكفاءة معيشته. وهذا كله يجعل بداية العام الدراسي شيئاً مختلفاً عن غيره من المواعيد.

لكن استمرار هذه الأيام الدراسية ووصولها الى ثمارها المرجوّة لها ضرورياتها والتي بدونها ستكون الآمال حبراً على ورق وبدون أن تترجم على أرض الواقع. وأهم هذه الضرورات هو السعي لعدم تأخر أبناء هذا الوطن عن الدراسة ونيل العلوم، حيث أن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكد على ذلك، كما أن من بين حقوق المواطنة للأطفال هو نيل التعليم. لذا فإن التوجهات والمسارات يجب أن تكون بحيث يستفيد كل من تتوفر فيه الشروط من التعلّم والتعليم. وبطبيعة الحال، فإن العنصر المهم هنا هو الإعلام واستقطاب مشاركة الناس والمؤسسات العامة.

ومن الضرورات الأخرى توفير الظروف المناسبة لفائدة المعلمين والمدرسين والتربويين المضحين والذين تحركهم البواعث الذاتية، وهم كثيرون في نظام التربية والتعليم ويشكلون الأكثرية بين أقرانهم. علماً أن هناك في هذا الطريق مطبات عديدة يتوجب أخذها جميعاً بالحسبان.

ان تعلّم المهارات في الحياة العادية، مع أنه تم تجاهله لسنوات عديدة وان الوقت الذي مضى لا يمكن تعويضه، لكن لحسن الحظ تم تدوين هذه المهارات للولوج الى النظام التعليمي الرسمي للبلاد. كما لا يمكن غض النظر عن الضرورات اللازمة داخل المنزل. وعلينا أن لا نشك بأن المنزل المفتقر للهدوء والتفاهم سيكون حائلاً على درجة كبيرة بوجه النجاح في الدراسة والتعلّم. والفكر المشوش وعدم التركيز الناجمين عن الأجواء المشحونة، لا يمكنه أن يتعلم ويستوعب الدروس. وفي هذا الصعيد يكون دور التربويين والمعلمين مهماً، ويإمكانه أن يقلّص من تأثيرات التوترات بين أفراد العائلة.

وكلي أمل في أن يساعد هبوب نسيم هذا الشهر على تعزيز الروابط والأواصر العاطفية العائلية، وأن يعمل الآباء والأمهات يهذه المناسبة، على الإرتقاء بالمستوى التعليمي لأبنائهم ويعززوا من جمهور العائلة في مسار التعليم والتعلّم. وعلينا أن لا ننسى أن الهدف الرئيس للتعليم هو الإنسان.