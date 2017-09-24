حذرت وزارة النفط العراقية، في بيان لها الأحد، جميع الأطراف من محاولة استغلال الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية في محافظاتها بما فيها كركوك.

وحمّلت الوزارة جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة العاملين والمسؤولين فيها، مؤكدة على رفضها التدخل في عملها أو وضع اليد على أي مرفق من مرافقها. كما جددت الوزارة إلتزامها بالثوابت الوطنية وحرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لأبناء شعبها بكل أطيافهم ومكوناتهم.

ويصر مسعود البارزاني، رئيس اقليم كردستان العراق، على إجراء الإستفتاء في الإقليم اليوم الاثنين (25 من أيلول/ سبتمبر 2017)، وذلك رغم الرفض الدولي والاقليمي الواسع، فضلاً عن رفض الحكومة العراقية التي تعتبر الاستفتاء مخالفاً للدستور ووحدة الشعب.