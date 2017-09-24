خلال افتتاح المدينة الصناعية الجديدة في مدينة (نفتجالا)، التي تبعد 168 كيلومتراً الى الجنوب من باكو، زار الرئيس الآذربايجاني إلهام علي أف، الأحد، مصنع إنتاج السيارات المشترك قيد الإنشاء بين ايران وآذربايجان.

وأفاد موقع الرئاسة الآذربايجانية، انه جاء خلال التقرير المقدم الى رئيس جمهورية آذربايجان عن المدينة الصناعية، ان مصنع إنتاج السيارات المشترك (آذرماش-ايران خودرو) هو من أكبر المصانع في المدينة. وأضاف التقرير: ان الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ عشرة آلاف سيارة صالون بتصاميم متنوعة بحيث تمتلك شركة ايران خودرو الايرانية 25% من أسهمها.

وقد تم تجهيز المصنع بأحدث المعدات وبتقنيات عالية وسيتم فيه إنتاج أنواع مختلفة من سيارات الصالون، ومنها رانا، وسمند، ودنا، وبيجو206 و207، ورينو بيكاب، ورينو تندر. وقد تم تصدير أكثر من 4000 سيارة ايرانية الى آذربايجان، كما سيتم تصدير 2000 سيارة أخرى سنوياً الى دول أخرى. ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع المشترك 16 مليون دولار وسيعمل فيه 300 عامل وسيتم تشغيله بنهاية العام الميلادي الجاري.

